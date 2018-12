Gli album che escono a dicembre

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a dicembre.

7 DICEMBRE

Gucci Mane – Evil Genius

Ice Cube – Everythang’s Corrupt

Progetto Panico – Universo n. 6

Soul Island – Shards

XXXTENTACION – skins

14 DICEMBRE

Azealia Banks – Icy Colors Change

Chiara Monaldi – Futuri Qualcosa

Kodak Black – DYING TO LIVE

Offset – (Title TBA)

The Decemberists – Traveling On EP

Vic Mensa – Hooligans EP

Dovrebbero uscire a dicembre ma non hanno ancora una data:

Bryson Tiller – Serenity

Lil Pump – Harverd Dropout

Lil Uzi Vert – Eternal Atake

NAV & Metro Boomin – Perfect Timing 2

Silk City – Mark Ronson & Diplo present Silk City – EP