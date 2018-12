20 video bellissimi del 2018

Il video di This Is America di Childish Gambino e quello di Pynk di Janelle Monae sono sicuramente i due che ci hanno scosso e coinvolto di più in questo 2018, quelli su cui abbiamo avuto più cose da dire e che non abbiamo potuto non guardare.

Ma nascosti tra i video brutti degli youtuber che fanno le sfide a chi mangia più peperoncini e i culi nei video di tormentoni reggaeton abbiamo scelto 20 video bellissimi che assolutamente non vogliamo dimenticare.

Aprite bene gli occhi.