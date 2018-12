Ascolta Make Do di northward

Di northward ti abbiamo parlato circa un anno fa quando ci ha raccontato traccia per traccia il suo primo album Fuochi Fatui.

Torniamo a parlarne perché uscirà a breve il suo nuovo lavoro e ad anticiparlo c’è il video di Make Do che ci fa sfrecciare su pista a bordo di macchine d’epoca.

Make Do è un pezzo che ho portato avanti per diverso tempo.

Tendo solitamente a finire le tracce nel giro di qualche giorno – giusto il tempo di raccogliere le idee, trovarne la migliore applicazione e assicurarmi che tutto quanto suoni bene nel complesso – ma questo pezzo ha subito diverse trasformazioni e cambi di direzione nell’arco di qualche mese.

Ho deciso quindi di pubblicarlo con un video perché, riflettendoci sopra, ho notato come effettivamente ‘Make Do’ vada a segnare una transizione verso sonorità completamente differenti rispetto a quelle del primo album: i BPM si stanno man mano alzando, il focus si è spostato su un numero minore di elementi in ogni pezzo, i campionamenti cercano di essere più raffinati, i bassi sono più rilevanti e le batterie stanno diventando più frenetiche.

La dimensione del club e del dancefloor mi interessa sempre più – e mi sono reso conto che, inconsciamente o meno, ne sto tenendo particolarmente conto all’interno delle mie produzioni.