Gli Still Corners arrivano in Italia

Il duo dream pop britannico Still Corners arriva in Italia per quattro imperdibili date a Pisa, Roma, Bologna e Milano.

L’appuntamento del 15 maggio all’Ohibò sarà anche la preview ufficiale di #musicismyradar, la rassegna musicale targata RADAR Concerti, che accenderà l’estate milanese con imperdibili appuntamenti.

Durante il tour italiano gli Still Corners presenteranno il loro ultimo lavoro Slow Air, uscito il 17 agosto 2018 per Wrecking Light Records.

Date e prevendite:

– 12 maggio al Lumiere di Pisa

– 13 maggio al Largo Venue di Roma

– 14 maggio al Covo Club di Bologna

– 15 maggio al Circolo Ohibò di Milano