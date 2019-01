Un sacrosanto tour a cui partecipare

Il 25 gennaio esce SACROSANTO dei GOMMA e i ragazzi annunciano oggi le prime date del tour.

Sul disco la band racconta:

«Sacrosanto è una riflessione spirituale su chi siamo e cosa abbiamo fatto per noi e per gli altri. Un “secondo” debutto in cui si trasfigurano ricordi, gioie e dolori in pavimenti scivolosi dai quali rialzarsi a fatica, crepe di una casa che cade a pezzi, in rifugi che non danno alcuna difesa, in pareti e scale che si arrampicano dal passato su di noi.»

Secondo noi vale la pena andarli a sentire perché fanno una cosa che attualmente fanno in pochi in Italia e non c’è bisogno di spiegartelo, se ascolti i primi brani usciti te ne rendi conto (tipo Verme).

Ti rimettiamo le date per bene così puoi fare copia incolla e mandarlo alla comitiva e andare tutti insieme a un concerto sacrosanto.

31/01/2019 – Milano – Serraglio

02/02/2019 – Bologna – Covo

16/02/2019 – Napoli – Scugnizzo Liberato

22/02/2019 – Roma – La Fine

23/02/2019 – Ravenna – Bronson

01/03/2018 Modena – Baluardo della Cittadella

02/03/2019 – Ferrara – Officina Meca

08/03/2019 – Pisa – Lumiere

09/03/2019 – Vicenza – Arcadia

22/03/2019 – Pescara – Scumm

30/04/2019 – Torino – sPAZIO 211