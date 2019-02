Tieni d’occhio JGrrey

Lo scorso fine settimana è uscito il video di Pretty Insane, ultimo brano di JGrrey, cantante e songwriter londinese che faresti bene a tenere d’occhio quest’anno.

La traccia anticipa il suo nuovo EP Grrey Daze, in uscita l’8 Marzo, e arriva dopo una serie di singoli pubblicati tra il 2017 e il 2018 (uno su tutti, All For You, ti farà capire bene di che pasta è fatta).

Ci piace perché il suo è un soul cristallino, sublimato da una voce sinuosa ed eterea capace di intontirci più o meno come fa Jorja Smith.

Non sappiamo se JGrrey stia effettivamente seguendo le sue orme, ma è chiaro che ha buone possibilità di ripercorrere quegli stessi passi.