Smacchia via la noia con il Detersivo dei Carena

I Carena vengono da Martina Franca e sono una band pop che sta muovendo i suoi primi passi.

Il primissimo si chiama Detersivo ed è un brano che ti fa capire in che mondo stanno: il cantato è molto particolare e suggestivo, mentre il modo di raccontare ci ricorda un po’ lo scanzonato Dente dei primi album. A fare da cornice a loro immaginario malinconico e amaro c’è una piacevolissima atmosfera 60s che con le chitarre non gioca mai a nascondino.

Teneteli d’occhio che a breve usciranno cose succose.

Detersivo è una canzone che nasce sottovoce, quasi come una confessione, e che racconta il desiderio di esplorare nuove realtà. Spesso infatti la vita di provincia porta alla creazione di circoli viziosi, innescando così un loop in cui è facile perdersi, con la diretta conseguenza di ridurre i legami sociali ed emotivi tra le persone. Il titolo è un invito a smacchiarsi e purificarsi dalla noia e dalla monotonia, per aprirsi serenamente a nuovi orizzonti.

Il videoclip evidenza come al termine di un rapporto ci si ritrova spesso spaesati, confusi e amareggiati.

A differenza delle persone comuni il protagonista del video di “Detersivo” viene agevolato dalla presenza di una mappa che lo porterà a prendere coscienza e a superare il passato.