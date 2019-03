Fatti un viaggio con Pulo NDJ e la sua Bazaka

Pulo NDJ è il nuovo progetto di Nickodemus, boss di Wonderwheel, che a maggio 2018 ha accettato l’invito della piattaforma HAPE Collective a partire per N’Djamena, la capitale del Ciad. Lì è nato uno scambio con un gruppo di giovani musicisti locali e con DJ Buosis da cui è nato Desert To Douala, un album di 11 tracce che fondono in maniera del tutto sperimentale ritmi e culture diverse, suoni arcaici con quelli più contemporanei di matrice elettronica.

Primo assaggio di questo melting pot musicale è Bazaka che ricorda gli antichi cerimoniali del Ciad con i suoi canti ancestrali e strumenti tradizionali come il balafon e il tam-tam.

Prima di ascoltarla leggi il racconto della traccia qui sotto

Sfiorando i 150 bpm, “Bazaka” è un ritmo ipnotico del Salamat, una regione che si trova al centro del Ciad, vicino alla capitale N’Djamena. La canzone poggia sul battito di mani di tutti i partecipanti alla danza, e le parole sono un botta risposta tra una voce solista e il coro volto a lodare i giovani di N’Djamena.

Pulo NDJ si è ispirato a tale tradizione del paese centroafricano per comporre una traccia rozza, che scalza dalla sedia e che fa ballare sul ritmo di un basso Juno, della Moog, suonato da DJ Teguil. I piatti e gli shaker, gli echi dei cori ancestrali ed un paio di sintetizzatori cheap coronano il tutto per una traccia da ascoltare fino alla fine.

Desert To Douala uscirà il 29 marzo per Wonderwheel.