Lui è Gregorio Sanchez e manda mail da San Giuliano

Oggi ti presentiamo Gregorio Sanchez che è una nuova scommessa in scuderia Garrincha Dischi. Oltre a questo, sul suo conto non sappiamo tantissimo: si dice che che sia scappato dal conservatorio e che da Ok Computer sia passato ai Kings of Convenience, così come da Bologna all’Austria. Poi si dice anche che sia ritornato in Italia e che abbia riscoperto la tradizione dei nostri cantautori, mettendosi così a scrivere musica malinconica in italiano.

San Giuliano è il primo brano che ci fa ascoltare, accompagnato da un video diretto da Duilio Scalici, che l’artista descrive come l’iperbole di un pensiero ricorrente: “ogni volta che mi concedo un piacere, deve succedere qualcosa di brutto”.

La scrittura ci ricorda un po’ quella di Contessa, ma prima di cadere nella tentazione di voler a tutti i costi descrivere e paragonare, vi lasciamo all’ascolto non condizionato di questo nuovo progetto.