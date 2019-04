È fuori il primo album di Massimo Pericolo

“Pericolo non è solo acredine e dolore, ma è anche una verità che viene alla luce poco a poco, come quelle che non racconterai mai all’avvocato“, scriveva il nostro Oscar Cini nella prima intervista fatta a Massimo Pericolo un paio di mesi fa.

E ascoltando finalmente primo disco dal titolo Scialla Semper ci rendiamo conto di quanto quell’affermazione sia lucida e vera: nelle otto tracce che ascolterai qui sotto ci troverai, è vero, una scrittura cruda, arrabbiata, sporca e triviale.

Ma anche un bel po’ d’amore.