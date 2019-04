Piano Rialzato è il nuovo singolo di maggio

maggio, il tuo nuovo rapper preferito, ha pubblicato oggi una nuova traccia dal titolo Piano Rialzato. Il brano, prodotto dal fido zteph, è accompagnato da uno street video girato da monoryth. A fare da sfondo alle sue storie è sempre Milano in cui il 24 maggio si terrà anche il suo primo live in occasione del Mi Ami Festival.

“Il brano nasce da un torpore post-sfogo. C’è un elenco di ricordi positivi, contrapposto a tutte le persone che ho “per sbaglio” salutato. Presa la coscienza che la morte porta via molto, c’è l’intento di andare avanti perché ce ne sono altre da conoscere per poi perdere, per poi ricominciare nuovamente con una nuova forza.”