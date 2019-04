Belle notizie che arrivano a farci felici come una Pasqua anche se la Pasqua è appena passata.

Il terzo volume della serie Cozy Tapes della A$AP Mob sta per arrivare e a dircelo è A$AP Ant via Twitter, scrivendo: “Just got offf phone 12vy, a$ap mob up, cozy tapes 3 coming soon.”

