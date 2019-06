I 10 brani per conoscere See Maw

See Maw è un ragazzo di Milano che fa musica, la compone e se la produce. Un giovane artista che recentemente è entrato a far parte di quella grande famiglia che ci piace molto che si chiama Undamento e che lo scorso 25 aprile ha debuttato col suo EP Ghiaccio.

“Essendo tutto l’ep autoprodotto, e con pochi mezzi a disposizione, quando registravo i pezzi mettevo il microfono fuori dalla camera con il cavo tirato per evitare che si sentisse la ventola del pc e i camion sotto casa che facevano vibrare le finestre, premevo rec e letteralmente correvo in corridoio a registrare”

In occasione del lancio del videoclip del singolo Shh feat. DADO FREED, abbiamo chiesto a See Maw di raccontarsi attraverso i 10 brani più importanti per la sua formazione musicale.