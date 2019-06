CERI dalla A alla Z

Qualche settimana fa è uscito Solo, l’EP di debutto di CERI, il producer di casa Undamento che negli anni ha collaborato ai dischi di Frah Quintale, Coez, Franco126, Mahmood e ora ha deciso di darsi a un progetto tutto suo.

Di questo nuovo capitolo abbiamo già ascoltato i singoli Bimba Mia e Guai, dai quali abbiamo capito che CERI ha la giusta cera per modellare non solo beat morbidi e minimali ma anche testi raffinati e dalla forte attitudine pop.

Ascolta tu stesso qui sotto e poi leggi l’intervista in cui ripassiamo con CERI tutto l’alfabeto.

A come l’ultimo album di cui ti sei innamorato

The Blaze – Dancehall

Bimba mia. Com’è nato il tuo primo singolo da solista?

Probabilmente avevo accumulato tanti pensieri e, mentre tornavo a casa di sera dallo studio, melodia e parole sono venute fuori completamente a caso. Per completarla ho impiegato due anni di insicurezze e dubbi

C come Ceri. Raccontati agli amici di DLSO

Sono del ’90 e faccio musica da quando sono bambino. La musica è di sicuro la parte più importante della mia vita, c’è sempre stata, mi ha cresciuto e formato. In quanto trentino sono molto orso e riservato. Tutto il resto lo trovi nella risposta alla domanda F.

D come duemiladiciannove. Come è iniziato per te quest’anno e come sta andando?

È inutile negarlo: bene. Come del resto da un paio di anni a sta parte. Vivo di quello che amo e ho intorno persone con cui mi trovo bene. Sarà interessante vedere per quanto tempo riuscirò a mantenere questo equilibrio (anche in questo caso ti rimando alla F).

E come euro. La cosa più costosa che hai comprato

Il computer che uso per produrre. Per il resto sono uno che non ama gli eccessi e preferisco spendere un po’ di più al supermercato o al fruttivendolo per mangiare bene che buttare via soldi in cazzate inutili.

F come una frase che ti piace

sin(x)

G come Guai. Qual è il guaio più grosso che hai fatto in vita tua?

Eeeh vecchio mio, proprio perché si è trattato di grosso guaio che non te ne posso parlare.

H come il tuo habitat naturale

Trento

I come Instagram. Un profilo che dovremmo assolutamente seguire

@kanegonoliday

J come Juke-Box. Quali sono i tre brani che più hai ascoltato quest’anno?

Ho passato gli ultimi due mesi ad ascoltare solo i miei provini quindi è un po’ difficile però ci provo lo stesso:

Castelmaure – Flavien Berger

Jai Paul – Do you love her now (che è uscita da una settimana ma l’ho già ascoltata più di qualsiasi altra traccia nell’ultimo anno)

See Maw – Passa

Kanye West o Kendrick Lamar?

Kanye (che quasi quasi salvo dalla N)

L come un libro bello da leggere sotto l’ombrellone

“Lascia stare la gallina” di Daniele Rielli

M come Moda. Qual è il tuo brand preferito?

Gildan

No. Una cosa che proprio detesti

L’arrogante ingordigia degli egocentrici

O. Le prime cinque parole che ti vengono in mente con la lettera O

Orso, osmosi, ormai, ombre, otto+1

P come produttore. Qual è il lavoro da producer di cui sei più soddisfatto?

Tatum Rush

Q come quanto tempo passi a fare musica

Alterno mesi in cui non riesco a smettere ad altri dove invece, se posso, sto molto più tranquillo (vedi sempre la F). Quando sono in forma mi capita di produrre in studio tutto il giorno e continuare anche dopo cena una volta tornato a casa. La sera è il momento più creativo per me.

R di ristorante. Il tuo piatto e il tuo ristorante preferiti

Se potessi mangerei tutti i giorni le linguine al pesto. Pensa a quel genio che ha inventato il pesto: ha preso le quattro cose più buone al mondo (basilico, grana, pinoli e aglio) e le ha messe insieme creando la miglior “salsa” sulla Terra. Mi viene da piangere dalla gioia a pensarci.

In questo ultimo anno e mezzo di tour ho avuto la fortuna (la mia dietologa la penserebbe diversamente) di mangiare in tutta Italia: è impossibile avere un solo ristorante preferito. Ti posso dire però (i miei amici romani mi uccideranno) che le regioni dove mi piace di più mangiare sono quelle del centro cioè Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna.

S di Solo. Hai paura di restarci?

No, anzi, di tanto in tanto ho bisogno di stare solo (vedi F). So che quando ritorno le persone che mi circondano ci saranno (vedi D).

T come tour. Dove ti vedremo quest’estate?

Quest’estate la passerò a casa senza suonare: ho appena finito l’ultimo di una serie di tour che, prima con Frah Quintale poi con Franco126, mi hanno portato in giro per l’Italia per più di un anno e mezzo. Userò questi mesi per produrre cose nuove e rimettermi in forma (vedi R). Però l’11 luglio facciamo la festa di Undamento al Maxxi di Roma dove farò un piccolo show case per presentare l’EP.

U come Undamento. Come sei entrato nel team?

Sono uno dei padri fondatori. 😎

V di vacanza. Quella che non dimenticherai mai

Budapest 2012

W di WOW! L’ultimo concerto che ti ha fatto impazzire

Flavien Berger visto a Losanna

X di xanax. Come va con l’ansia?

Ti rimando alla D, al momento non ne soffro affatto.

Y di Yoga. A che distanza sei?

C’è un mio amico che da poco ha iniziato a farla e mi ha detto che devo provarci anche io. Sto aspettando che mi insegni (Marco se leggi sentiti in colpa).

Z come zaino. 5 cose potremmo trovare nel tuo

Un panino prosciutto cotto e cetriolini, il Mac, un atlante geografico, la Nona Sinfonia di Beethoven, i miei amici.