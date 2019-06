Occhi Di Serpente è il nuovo brano degli WOW

Lo diciamo subito, senza troppi giri di parole: Occhi Di Serpente è un brano favoloso.

Non avevamo dubbi che lo fosse, perché gli WOW non ci hanno mai delusi e, in quanto a stile e talento, hanno sempre dimostrato di giocare un campionato a parte.

I suoni di questa Occhi Di Serpente sono sempre quelli vintage, ispirati al beat italiano ma mescolati stavolta con una sorprendente reminiscenza di afro-funk anni ’70 e una vocalità quasi battistiana.

La traccia è parte dell’album Come La Notte, in uscita il 30 Agosto 2019 per Maple Death Records e My Own Private Records.