L’ultima volta che Childish Gambino si è fermato negli studi di Triple J ha fatto una cover di So Into You, un brano di fine anni ’90 di Tamia. Per questo secondo appuntamento con il format Like A Version, ha voluto invece rivisitare un pezzo country di Garth Brooks (Chris Gaines), sempre appartenente a quella decade. La traccia in questione è Lost In You, rispolverata da Gambino in un’emozionante versione gospel.