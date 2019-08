I Malegria ti raccontano Tropicalia traccia per traccia

Abbiamo incontrato i Malegria a inizio anno quando, invece che i buoni propositi, ci hanno mostrato la loro collezione di dischi in occasione dell’uscita dei primi singoli, 5 del mattino e Malegria.

Adesso è fuori l’intero album di questo duo composto da Cali e TwentyTwo, che si intitola Tropicalia e ci convince sempre più che quello dei Malegria è un progetto che spacca.

Ci siamo fatti raccontare dai ragazzi ogni traccia di questo primo disco uscito il 26 luglio per Pluggers.

Oro Fino

L’inizio del disco è l’esatto momento in cui comincia il sogno. Paesaggio notturno, suoni e ritmica essenziali lasciano un sacco di spazio alla voce e alle armonie. Abbiamo scelto questo tipo di distorsione vocale per dare l’idea di una camminata sulla luna.

Malegria

Gli occhi si muovono nevrotici nell’ ultima fase REM. Questa traccia potrebbe racchiudere da sola tutto il concetto, non c’è nulla che vada realmente bene ma in fin dei conti è bello cosi. Le quattro fasi si alternano bipolari come pezzi di vita reale.

Ultima Classe

La storia, molto banalmente, è fatta di vinti e vincitori. Io sogno di potermi permettere di non stare in nessuno dei due gruppi come se camminassi al di sopra, in prima classe senza pagare il biglietto.

Sui Muri

Chiunque ama la propria città come chiunque odia la propria città. Viaggio tra i vicoli della mia. Questa traccia è stata in assoluto la più difficile da chiudere, c’era sempre qualcosa che suonava male o che si discostava troppo dal tiro che volevamo dargli. La conclusione è che la via più breve per tornare a casa è la più complessa.

Quanta Vita

Mi piace pensare di non essere l’unico in balia degli eventi. Il mondo è fatto di persone che accettano e si accettano o che impareranno a farlo. Alcuni fortunati nascono sapendo ciò che vogliono, non io.

Yekomè

Ogni racconto ad una certa precipita bruscamente. Questo è il punto di rottura. YEKOME?’!

Quasi Solo

“Quasi solo per te” riassume il tutto. E’ il pezzo che ci ha convinto a puntare ad un concept album e lo stesso che ci ha indicato la strada da seguire per arrivare alla fine del progetto, l’abbiamo cambiato mille volte ma alla fine questa era la versione migliore. “Quasi solo per te” perché è in realtà un po’ pure per me.

Non Dirmi Mai

Da alcune storie si esce con la voglia di ripartire, da altre non si esce mai. In alcuni casi si rimane in attesa che la storia si concluda realmente per poter azzerare tutto. Questa canzone è stata ripescata dal cilindro magico, è vecchia e le cose di cui parlo anche e non c’è un lieto fine, la mente mentre dormi va a ripescare quello che vuole.

Just Friends

Solo amici? Solo amici?!? Siamo usciti appena tre volte e mi stai dicendo che vuoi che rimaniamo solo amici?

5 (del mattino)

Qui arriva il risveglio. 5 (del mattino) nasce da una sensazione precisa, quella che provi quando per responsabilità morale devi stare vicino ad una persona ed alleggerirle un po’ la mente anche se l’unica cosa che vorresti fare è dormire altre due ore. Solo altre due ore