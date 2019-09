Dieci canzoni per conoscere i SENNA

Così come Obama ha pubblicato la sua playlist d’estate a fine agosto, anche i SENNA ti hanno fatto una raccolta di brani legati ad agosto ora che siamo ormai a settembre.

In realtà, Agosto è il loro singolo d’esordio e la playlist che ascolteremo qui sotto è semplicemente un insieme di canzoni che hanno influenzato la produzione e la scrittura del brano.

Sì, c’è il sole caldo in Agosto, ma anche tutta la malinconia di settembre.

“Non sono solo uno scrittore di canzoni. Sono un ascoltatore e un collezionista di dischi al limite dell’esagerazione. La storia delle mie canzoni passa sia attraverso ciò che mi capita nella vita, sia attraverso ciò che ascolto. Per questo ho cercato di rintracciare quegli artisti e quei brani che forse più di tutti hanno influenzato il mio modo di fare musica – il che è difficile e forse non in tutti i casi attendibile, perché fare musica per me è qualcosa di viscerale e spesso istintivo. Però il risultato è che ne sono uscite delle playlist niente male. Attendibili o meno, vale sempre la pena di ascoltare delle belle canzoni!”