Ghetto Sage è il nuovo super trio di Noname, Saba e Smino

Durante l’ultimo weekend un nuovo account Twitter ha infiammato l’Internet. Si tratta di Ghetto Sage ed è il nome scelto da Noname, Saba e Smino per battezzare il loro nuovo gruppo che presto pubblicherà qualcosa di inedito e, sicuramente, bellissimo.

Su Twitter, il trio ha postato già qualche foto e annunciato una data, il 17 ottobre, durante la quale promettono che ascolteremo “un classico”.

Non sappiamo cos’hanno in serbo per noi ma li aspettiamo volentieri.

Should we drop a song 🤔 — Ghetto Sage (@ghettosage) October 13, 2019