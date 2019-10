La musica di Lorenzo Senni nel nuovo documentario sulla storia di Fiorucci

Si intitola You Will Be With Us in Paradise il nuovo documentario diretto da Isaac Lock che ripercorre la storia del brand di Elio Fiorucci, da sempre emblema di contro-cultura e ribellione.

Il lungometraggio Nowness racconta il rilancio del marchio italiano a trent’anni dalla chiusura, raccogliendo le preziose testimonianze di Oliviero Toscani, Karla Otto e del primo art director Philip Monoghan.

Notizia wow è che nei credits, così come nel post Facebook di Warp Records, si legge che le musiche originali sono di Lorenzo Senni

Guarda il documentario: