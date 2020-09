CTRL è il nuovo brano di M.I.A.

M.I.A. ha pubblicato un nuovo brano dal titolo CTRL, disponibile via OHMNI.com

La traccia non farà parte del prossimo album IIIIIIth LP ma, come dichiara l’artista, è una canzone del qui ed ora, una canzone per questo 2020:

“It was made for the here and now, today. This is not a left thing, it’s not a right wing, it’s not about a black thing vs. white thing, it’s about the right thing. now free Julian Assange!”

Come si legge nel messaggio che accompagna la release, M.I.A. si schiera in supporto al giornalista e cofondatore di WikiLeaks Julian Assange per il quale proprio in questi giorni si è riaperto il processo di estradizione.