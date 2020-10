Un nuovo album di NxWorries potrebbe arrivare molto presto

Anderson .Paak ha appena rivelato quella notizia che stavamo aspettando da quattro anni.

In una nuova intervista con Zane Lowe per Apple Music, Anderson .Paak ha parlato delle sue primissime influenze musicali (Jay-Z, Nelly, Ludicrous) e di quando ha scoperto per la prima volta J Dilla, estendendo il discorso ai dischi che hanno segnato la sua infanzia.

La conversazione si è poi spostata sul progetto con Knxwledge ed è a quel punto che .Paak ha sganciato la bomba, rivelando che i due sono attualmente al lavoro per un nuovo album di NxWorries:

“We’re working on a new one. I was just over there the other day. You know what I’m saying? We’ve been getting it in. We’ve got a bunch of stuff that we’re really happy about. Just stay tuned y’all. This is going to be real nice. Shout out to Knxwledge, shout out to Stones Throw. We’re coming back.”

Hai letto benissimo: NxWorries stanno tornando e presto avremo il seguito di Yes Lawd!