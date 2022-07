DOMi & JD Beck: la dimostrazione che il jazz è vivo

Quando uno cerca informazioni su un artista cosa fa?

Easy: va sul sito, “bio” e spera di trovare le info che sta cercando.

Sul sito di Domi & JD Beck funziona allo stesso modo. La sezione “about” recita: domi è una dodicenne francese prodigio del sassofono. […] non solo è l’unica Fisica Teorica vivente, ma è anche la persona più giovane ad aver mai ricevuto il Premio Nobel in Fisica. JD beck è un investigatore di pecore texano di 6 anni e ha ricevuto un PhD in fisica quantica all’inizio di quest’anno”.

Non potrebbe esistere una descrizione più adeguata per prepararci come si deve alla stravaganza di questo duo che tra due giorni uscirà con il primo attesissimo album di debutto dal titolo NOT TiGHT.

Tutto ha inizio nel 2018 quando DOMi, aka Domitille Degalle, frequenta il Berklee College of Music di Boston e come molti dei suoi colleghi carica il suo primo video su YouTube: è in cucina, tastiera sul tavolo, e ha appena trascritto il solo di Them Changes tratto dalla performance live a NPR di Thundercat. Nello stesso anno, viene invitata a partecipare a una delle più grosse fiere di sound equipement della California e si ritrova per caso a provare degli strumenti con un ragazzino di tre anni più giovane di lei, JD. I due si intendono parecchio, e così si ripromettono di provare a suonare insieme qualche altra volta in futuro.

Molti “ci becchiamo” rimangono per aria, ma non nel caso di Domi e JD Beck, che si sono ribeccati per davvero e che, nel 2020, hanno caricato sul canale YouTube di DOMi (oggi canale ufficiale del duo) un video tributo a Madvillainy: lei praticamente un’orchestra, mani sulla Nord, codini da fata e piedi sulla pedaliera per suonare il basso; lui drumset minimale, viso cancellato dai foltissimi capelli e un numero di colpi incalcolabile. Nell’era di internet e dell’auge dell’hip hop, a questo video è bastato pochissimo per schizzare tra i virali e catturare l’attenzione delle persone giuste.

Se già 5 anni fa DOMi si sfidava sul palco del Berklee con Louis Cole, negli ultimi due anni insieme a JD è riuscita a fare molto di più: i loro nomi, infatti, spuntano tra i credits della Grammy hit Skate dei Silk Sonic e le loro facce sbucano in numerose performance live di Thundercat, Ariana Grande e Mac DeMarco.

Queste poche premesse rendono già chiaro perché il mondo stia fremendo per il disco di debutto di questo duo che, quasi a limitare vanamente le aspettative di tutti noi, si intitolerà NOT TiGHT. L’album uscirà sotto APESHIT, neonata etichetta di Anderson .Paak, in partnership con la leggendaria Blue Note Records, ed è stato anticipato dall’uscita di quattro singoli e due videoclip. Uno di questi, SMiLE, è diretto dallo stesso Andy .Paak e vede la partecipazione di Mac DeMarco nei panni di un vecchio musicista jazz non udente al quale DOMi e JD, insieme a .Paak, Thundercat e altri invitati, organizzano una festa di compleanno e regalano un bel paio di orecchie nuove.

Oltre ai featurings del disco, tra i cui nomi spiccano non solo Mac DeMarco, Thundercat e Anderson .Paak, ma anche Herbie Hancock, Snoop Dogg, Busta Rhymes e Kurt Rosenwinkel, c’è poco da aggiungere su questo duo di prodigi che facendosi spazio in un mondo che cambia, tra estro, colori fluo e groove da vendere sono finalmente arrivati a salvarci dalla voce di tutti quei vecchi impolverati fermi al bebop a cui piace ripetere che “il jazz è morto”.