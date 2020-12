5 brani culto per DOLA

A una settimana esatta dall’uscita di Cultura Mixtape, incontriamo DOLA per scoprire quali sono i suoi ascolti CULTO.

Il 27 novembre si è chiuso un cerchio chiamato Cultura Mixtape, un altro capitolo di bombe sganciate da DOLA e fomentate dalla gang Undamento.

Le tracce nuove da ascoltare e consumare sono sette, oltre ai feat. già pubblicati con Coez e Frenetik&Orang3 in Non si esce vivi, Ugo Borghetti in Pepita e gli ultimi Tutu e Settimana usciti con un video girato a Brebbia col sindaco Massimo Pericolo.

Preparati a un’infusione di culto perché oltre al mixtape che farai partire immediatamente qui sotto, ci sono anche 5 brani altrettanto CULTO che fanno parte della libreria musicale di Dola.

1. Bob Dylan – Subterranean Homesick Blues

Subterranean Homesick Blues per me è uno dei primi pezzo rap mai fatti, pezzo di apertura della svolta elettrica di Dylan con video basilare e scuola di stile.

2. Taxi B – Woody Woodpecker

TAXI B in questo pezzo mi sembra il pennello di un pittore a ruota libera, per me uno dei più talentosi in giro, può stare su qualsiasi tipo di beat.

3. Zaia – Demons

Zaia che a differenza di quanto si possa credere non è il governatore del Veneto, per me è un piccolo culto sottovalutato, il questo pezzo mi piace molto nel suo minimalismo e il video anche mi

piace un sacco si ispira ai film horror di cui sono mega fan.

4. Freddie Dredd – Dark

Freddie Dredd, volo con lui che è il classico ragazzo della porta accanto ma di un cupo incredibile, disco di dieci tracce per 16 minuti di musica se non ricordo male, da headbanging.

5. The Chats – Smoko

The Chats mi mettono il buon umore sempre, quando non ci riescono allora ti mettono la voglia di tirare tutto in aria, non c’è la via di mezzo.