UNDAMENTO MAXXI – Racconti culto di foto culto

Sarà una festa. Sarà un concerto. Sarà una pista da ballo. Sarà una mostra fotografica. Sarà a Roma. Sarà l’undici luglio. Sarà al MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Sarà Undamento family, per la prima volta al completo.

Ecco, le cose fondamentali che dovete sapere sull’evento dell’etichetta – posso dirlo? ma sì, lo dico – più cooool in circolazione sono tutte lì.

Sarà una grande festa, appunto, che l’11 luglio vedrà sul palco tutti gli artisti di Undamento al completo: si inizierà alle 20:30 con il live di SEE MAW e SPZ, poi a seguire si alterneranno DUTCH NAZARI, CERI, JOAN THIELE, DOLA, IRBIS37 e, special guest della serata, FRAH QUINTALE, che a sorpresa torna a farsi sentire in quella che sarà la sua unica data estiva.

E ci sarà anche la mostra fotografica “THE BACKSTAGE CHRONICLES” degli scatti che, meglio di qualunque altro reportage che potete trovare nel magico mondo del Web, hanno saputo raccontare vividamente il tour “REGARDEZ MOI” di Frah Quintale. E visto che proprio gli scatti analogici sono il cuore dell’evento, e dell’immaginario Undamento in generale, è giusto dargli la visibilità, e l’omaggio, che si meritano.

Ho contattato, allora, Tommaso Biagetti, manager di Undamento, ma meglio conosciuto come “Fotografo ufficiale del culto”, ovvero l’occhio di falco, il dito più veloce a catturare attimi iconici che si cela dietro la maggior parte delle fotografie che immortalano la famiglia Undamento – e non solo. Gli ho chiesto di raccontarmi qualche aneddoto legato agli artisti e al team dell’etichetta attraverso alcuni suoi scatti inediti – che gentilmente ci ha concesso e per questo ringrazio – e il risultato non poteva che essere un CULTO.

