Puoi firmare una petizione per avere un pianeta di nome SOPHIE

Dopo la tragica scomparsa di SOPHIE per un incidente avvenuto scorsa settimana ad Atene, Christian Arroyo ha lanciato una petizione per chiedere alla NASA di dedicarle un pianeta.

Nello specifico, si chiede che il pianeta TOI-1338 b, recentemente scoperto, prenda il nome di SOPHIE per via della somiglianza dello stesso con l’artwork etereo di OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES, album di debutto dell’artista.

“On the cover art for [OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES, SOPHIE sits surrounded by water in an ethereal setting,” scrive Arroyo nella petizione. “Recently revealed images of TOI-1338 b […] bear a resemblance to the setting pictured on the cover.”

Puoi firmare la petizione qui, unendoti anche a Charli XCX e altre 60k persone: