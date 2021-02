Solange ha svelato una nuova traccia e una misteriosa tracklist in una live su IG

Ieri sera intorno alle 2 di notte italiane l’account Saintrecords ha avviato una live su IG. Non è dato sapere se a riprendere fosse direttamente Solange, perché la telecamera inquadra un pc in cui la si vede in un vecchio video estivo al tramonto in un porticato. In sottofondo scorre una traccia inedita dalle sonorità oniriche che dopo qualche minuto si intreccia con le lyrics di “I’m a Witness”, pezzo di chiusura dell’ultimo album When I Get Home. A far ben sperare, oltre a questa coincidenza neanche troppo casuale, si aggiunge un frangente rapidissimo in cui viene mostrato un frammento di tracklist da cui si deducono solo due titoli: “Solo X …” e “Poppin”. Dopo una rapida ripresa del brano inedito la live si chiude e non ci è dato sapere altro.

Le ultime news che avevamo avuto di Solange risalgono allo scorso ottobre, quando era comparsa sulla copertina di Harpers Bazaar per condividere alcuni frammenti privati del suo diario di lockdown e subito dopo a novembre, quando aveva composto le musiche per una delle ultime campagne di “Beats by Dre”, incentrata sulla valorizzazione della black culture e diretta dalla regista newyorkese Melina Matsoukas, conosciuta per aver diretto numerosi visuals per Beyoncé tra cui “Why don’t you love me”, “Pretty Hurts” e “Formation”.

Ci sono troppi pochi elementi per gridare al miracolo imminente di un nuovo album, ma a noi piace sognare e quindi attendiamo fiduciosi.