Da FKA twigs a Mahmood, tutti i brani della nuova serie tv Netflix ZERO

Avrai sentito parlare di ZERO, la nuova serie tv Netflix ambientata a Milano e disponibile in piattaforma dal 21 aprile.

La serie è tratta da libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano e racconta in otto episodi le storie di ragazzi di seconda generazione che vivono in Barona, quartiere di periferia a sud di Milano. Protagonista è Omar/Zero, un rider che sogna di fare il fumettista e scopre di avere il potere di diventare invisibile.

In questa storia mezzo sci-fi e mezzo teen drama che diventa occasione per affrontare il tema dell’inclusività, la colonna sonora è curata da Yakamoto Kotzuga e include alcune delle hit italiane più recenti da Madame a Tha Supreme, ma anche delle belle chicche internazionali come Cristobal di Devendra Banhart o Don’t Judge Me di FKA twigs con Headie One e Fred again..

Mahmood, che ha composto per la serie un brano ad hoc intitolato Zero, ha anche curato la soundtrack dell’ultimo episodio di questa stagione.

Nelle prossime pagine ci sono tutti i brani presenti nella colonna sonora di Zero.