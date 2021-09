Tutti i brani di Sex Education 3

Hai trascorso il weekend a guardare Sex Education 3 e ora è il momento di scoprire la sua colonna sonora.

Venerdì è uscita la terza stagione di Sex Education, amatissima serie tv Netflix che segue le vicende di un gruppo di adolescenti britannici alle prese con le loro prime esperienze sessuali.

Come nelle stagioni precedenti, anche in quest’ultima la soundtrack è ben curata e affianca brani originali composti da Ezra Furman a classici degli anni ’60, ’70 e ’80 da Etta James a David Bowie passando per i Duran Duran e Bob Dylan. Non mancano digressioni squisitamente francesi così come briose incursioni di artisti nigeriani da Wizkid a Tiwa Savage passando per Fela Kuti e Burna Boy.

Matt Biffa, music supervisor di Sex Education (ma anche di The End of the F***ing World), ha descritto la colonna sonora della terza stagione come una soundtrack super eclettica, più che nelle precedenti stagioni.

Scopri tutti i brani nelle prossime pagine e recupera la colonna sonora della prima e della seconda stagione di Sex Education.