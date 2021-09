27 anni fa Notorious B.I.G. era pronto a morire

Ogni religione impone al fedele almeno un dovere primario da assolvere: il cristianesimo impone la comunione; l’islam impone una visita alla Mecca; l’hip hop, dal 13 settembre 1994 impone di ascoltare Ready to Die di Notorious B.I.G. almeno 50 volte nella vita.

E fin qui il paradiso ce lo guadagniamo facile.

Nel 1994 Notorious B.I.G. scriveva:

“Non voglio più vivere. A volte sento la morte bussare alla mia porta e vivo ogni giorno come una fatica. Un’altra droga da provare, un altro giorno da vivere, un’altra lotta. Io so come ci si sente ad alzarsi totalmente sfatti, le tasche vuote, altra roba da vendere. La gente ti guarda come se fossi tu il tossico, ma non ha idea del tuo stress, del bambino che sta arrivando, di tutte le bollette da pagare. E per questo ti imbottisci di Tanqueray, per realizzare che non vorresti mai più vivere una vita così infernale.

[…]

Per tutta la vita sono stato considerato il peggiore. Ho mentito a mia madre, ho persino rubato dalla sua borsa. Crimine dopo crimine, dalle droghe alle estorsioni. Sicuramente avrebbe preferito abortire. Non mi ama più come quando ero piccolo, attaccato al suo seno per placare la mia fame. Mi chiedo, se morissi, i suoi occhi si riempirebbero di lacrime?”