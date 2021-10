Conosci Ganzo e i suoi 5 brani preferiti

Ganzo di nome e di fatto. L’aggettivo che Francesco Coppola si è scelto per il suo progetto musicale non potrebbe descrivercelo meglio: il nuovo pupillo di casa Pluggers è un tipo sorprendente, ironico, bravo, ganzo.

Dopo il suo debutto con Percoca, è uscito da poco il secondo singolo dal titolo Me Pienze Ancora: una ballata sentimentale un po’ R&B e un po’ nu-melodica, prodotta da No Label, in cui Ganzo riflette sulle incomprensioni di coppia.

Ma da dove arriva la musica di Ganzo? Quali sono i suoi ascolti?

Te lo racconta lui stesso attraverso i suoi 5 (+1) brani fondamentali.

1. Joji – SLOW DANCING IN THE DARK

Questo è il brano con cui ho scoperto Joji, un artista che apprezzo molto e che in passato ho usato in più occasioni come reference principale.

In quel periodo non me la passavo benissimo, era un periodo abbastanza buio e questo brano era per me la descrizione armonica e metaforica di tutto quello che avevo dentro.

La mia ninna nanna di fiducia.

2. Masamasa – Punto debole

Questo brano è una vera e propria confessione emotiva, è arrivato al momento giusto nella mia vita e ascoltandola è come se la biografia di me stesso suonasse nelle cuffie, una delle poche volte in cui ho pianto ascoltando musica.

Inoltre Federico “Masamasa” per me è un amico oltre ad essere un collega di questo mondo, credo sia tra gli artisti più talentuosi ed identificabili della scena, per me sottovalutato.

3. Rex Orange County – Pluto Projector

Indubbiamente la mia preferita di Rex, ho percepito tutta la sua sensibilità in questo brano, l’avrò ascoltata almeno 500 volte, l’orchestra riesce a dipingere delicatamente tutto ciò che dice facendola sembrare una favola musicale.

Lui resta una delle mie ispirazioni più grandi e userò senza dubbio questo pezzo prima di un mio live.

4. Mac Miller – 2009

Mi dispiace aver scoperto Mac solo dopo la sua morte, per me resta un artista iconico, che avrebbe meritato più riconoscimenti per quello che ha fatto e il modo in cui l’ha fatto, “2009” è il mio brano preferito di “Swimming”, che indubbiamente resta per me il miglior album del 2018.

Basta mettere play e ogni ricordo d’infanzia viene proiettato nel mio cervello.

Lui è uno di quelli che mi hanno influenzato maggiormente.

5. Pino Daniele – Io per lei / Neve al sole

Menzione speciale per l’intramontabile Pino Daniele, lui merita due brani di riconoscimento, pochi ugualmente perché per me l’intera discografia di questo artista è un regalo immenso fatto ad ogni ascoltatore di buona musica.

Pino è il primo artista che ho ascoltato con attenzione, avevo circa 7 anni quando mio padre fece partire “Io per lei” nella sua Hyundai Getz, da quel momento in poi è diventato amore a primo ascolto per Pino.

“Neve al sole” è un pezzo che porterò sempre con me, mi rivedo in tutto ciò che dice nel brano ed è stata la prima canzone che ho dedicato alla donna che amo.

Pino sarà sempre per me una fonte d’ispirazione immensa, per me il più grande artista che Napoli abbia avuto e che probabilmente avrà.