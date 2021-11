Young Then è un archivio prezioso con materiali inediti di Sampha, FKA Twigs e altri

L’etichetta Young, che tutti conosciamo come Young Turks, ha appena lanciato una piattaforma stupenda dal nome Young Then: un archivio preziosissimo che raccoglie materiali inediti del passato e che racconterà anche il futuro della label.

In piattaforma ci sono già un documentario di Jamie xx sui concerti dei The xx all’Armory di NYC del 2014, la ristampa in vinile di Valentine di Sampha e Jessie Ware, rari video di FKA twigs e Caroline Polachek, così come set inediti di Sampha, Jamie xx, Mount Kimbie e altri di una Boiler Room al SXSW nel 2011.

Dal comunicato stampa, alcune parole della label su quest’iniziativa:

“In today’s hyper-connected world, archives can and perhaps should be illuminated rather than kept under wraps in temperature-controlled basements accessible only to librarians with latex gloves and leftover PPE”

Accomodati e scopri tutto l’archivio.