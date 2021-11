Kanye West ha pubblicato la deluxe di DONDA con i contributi di André 3000 e Kid Cudi

La scorsa notte è uscita le deluxe version di DONDA, l’album di Kanye West uscito il 29 agosto.

Nel frattempo Kanye ha ufficialmente cambiato nome in Ye e ripreso i suoi Sunday Service con ospiti più o meno discutibili. Ma ciò che ci interessa è che oggi possiamo ascoltare del materiale inedito legato all’ultimo progetto discografico di Kanye: in questa edizione ancor più corposa, infatti, ci sono cinque nuove tracce e i contributi di André 3000 in Life of The Party, KayCyy su Keep My Spirit Alive pt. 2 e Kid Cudi in Remote Control pt. 2. Tra gli inediti anche Never Abandon Your Family e Up From The Ashes.

Ascolta tutto qui sotto: