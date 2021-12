Rivivi il tuo 2021 in musica su Spotify

Spotify Wrapped 2021 arriva puntualissimo il primo giorno di dicembre a svelarci la musica che abbiamo ascoltato di più quest’anno.

Per scoprire quali sono gli artisti e le artiste che ti hanno accompagnato nel 2021, insieme alle canzoni che hai consumato a forza di schiacciare play, ti basta accedere al tuo wrapped personale attraverso l’app di Spotify. Quest’anno, oltre ai tuoi top artisti, generi, canzoni, podcast, troverai altre nuove feature interessanti, tra cui: 2021: Il tuo Film, La tua Aura Musicale, Due Verità e una Bugia e 2021 Wrapped: Belnd.

La nuova Wrapped 2021 ti svela anche le classifiche con gli artisti e le canzoni più ascoltate quest’anno sia in Italia che a livello globale.

In vetta, tra gli artisti più ascoltati a livello globale c’è Bad Bunny, per il secondo anno consecutivo, mentre la canzone più ascoltata è “drivers license” di Olivia Rodrigo.

E in Italia come siamo messi?

Siamo messi che Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia, seguito da BLANCO, Rkomi, Guè e Capo Plaza, mentre i Måneskin (senza troppe sorprese) sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo.

Le playlist con top tracks 2021 e top artists 2021 sono già disponibili in app.