Il ritorno di Kendrick Lamar è già iconico

A cinque giorni dall’uscita del suo prossimo Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar ha pubblicato il singolo The Heart Part 5, il primo dal 2018.

La traccia arriva accompagnata da un video diretto dallo stesso Lamar e Dave Free che, avvalendosi della tecnica del deepfake, trasforma il viso di Kendrick in quelli di Kanye West, Will Smith, OJ Simpson, Jussie Smollett, Kobe Bryant e Nipsey Hussle.

Il brano si apre con la citazione “I am. All of us.” attribuita ad oklama e contiene un sample di I Want You di Marvin Gaye.

Mr. Morale & The Big Steppers potrebbe essere un doppio album, come suggerisce l’ultima foto resa pubblica su oklama.com, e arriverà il 13 maggio.