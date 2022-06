Primavera Sound 2022: tutti i gusti più uno

A cura di Livio Ghilardi.

Ci siamo. Non ci sembra vero. Ci eravamo lasciati con il motto The New Normal, ma alla fine ultimamente di normale c’è stato ben poco.

Finalmente però, dopo due anni di impaziente attesa – e sappiamo tutti perché – e a tre anni dall’ultima edizione, siamo in partenza per Barcellona: direzione Primavera Sound 2022.

È di nuovo aria di festival, è di nuovo tempo di spolverare le scarpe da ginnastica più comode e macinare chilometri fra i palchi, alla ricerca delle combinazioni perfette per vedere più concerti possibili.

Il Primavera Sound di Barcellona è tornato finalmente, con l’edizione più grande di sempre. Dal 1° giugno fino a domenica 12 giugno il capoluogo catalano sarà la Mecca della musica mondiale, con focus particolare al Parc del Fórum nei weekend 2-4 e 9-11 giugno.

Ce n’è per tutti i gusti come sempre, e nonostante qualche defezione che ci ha fatto male – Massive Attack ma anche Pa Salieu cancellato proprio ieri – siamo pronti a vivere un’overdose di note, di balli, di abbracci e di scoperte lunga dieci giorni, per celebrare finalmente a dovere il ventennale di uno dei festival più incredibili del globo terracqueo.

Partiamo insieme?

Ecco come da tradizione alcune delle nostre scelte pre-festival. Undici nomi più uno, come una squadra di calcio allargata. Riusciremo a essere fedeli a questo programma? Sicuramente no, ma il bello è anche questo.

Intanto vola nelle prossime pagine per scoprire cosa proveremo a vedere.