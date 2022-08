Soleil & Negroni: la playlist estiva dei Phoenix

Stai guardando il sole calarsi nell’orizzonte, ha iniziato a soffiare il vento e l’odore del mare si mescola a quello della bouganville in fiore. Sei esattamente nella palette di emozioni in cui volevi essere e hai appena ordinato un Negroni.

Cosa manca? La musica giusta ad accompagnare questo momento di serenità mediterranea.

Soleil & Negroni è la playlist che devi ascoltare ora: l’hanno confezionata per te i Phoenix, proprio pensando a una serie di tracce perfette da ascoltare nella calda luce del tramonto.

“From Japan, France and the USA here are the perfect songs to listen under a warm sunset.

Please relax and try it with a Negroni Cocktail ( this cocktail is the best mariage of Italy and England)” – PHOENIX, Paris July 2022

Dopo aver pubblicato il singolo Alpha Zulu, prima nuova traccia in due anni, ed averci regalato il miglior concerto del Primavera Sound 2022, i Phoenix saranno in giro da settembre a novembre e arriveranno anche in Italia per un concerto all’Alcatraz di Milano il 18.11.