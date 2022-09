Come Hudson Mohawke è diventato un meme

Settembre 2022.

Undici anni dopo la sua release ufficiale “Cbat” di Hudson Mohawke diventa virale, accumulando milioni di stream, e il producer scozzese diventa un meme.

È una storia alquanto strana, specie se si pensa che è fondamentalmente legata al sesso.

Tutto nasce dalle confessioni di un utente Reddit (u/TylerLife), il quale avrebbe detto che ama fare sesso con la sua ragazza ascoltando “Cbat”. Il fatto è che dopo due anni la tipa si è decisa a dirgli che quel brano lei lo odia e che, addirittura, la inibisce dall’avere rapporti con lui.

“I thought this song was perfect and I always thrust along with the tune and feel it gives me the perfect rhythm for doing the deed to. I usually bust to this song and find it devastating she hates the song”.

La storia ha fatto il giro diventando virale e “Cbat” ha iniziato a spopolare su TikTok e a macinare milioni di stream su Spotify dove ha raggiunto anche numerose playlist editoriali e posizioni altissime nelle Top Viral.

Hudmo è apparso divertito dalla vicenda, tant’è che su Twitter ha ricondiviso alcuni dei meme e aggiornato la sua bio con un consiglio spassionato: “Cry Sugar is better for sex“.

Prendi nota e aggiorna la tua playlist (sì, quella lì).

“Cry Sugar” è l’ultimo album di Hudson Mohawke, pubblicato ad agosto.