Holamotomami: il canale IG (non più) segreto di Rosalía

È passata poco più di una settimana da quando Rosalía ci ha sorpresǝ con la versione deluxe del suo incredibile MOTOMAMI. Ci abbiamo trovato tutti i pezzi che già sappiamo a memoria, integrati con tracce inedite di cui siamo già innamoratǝ, tra cui lo skit telefonico Thank Yu :), la già nota DESPECHÁ, un remix di CANDY con la partecipazione del portoricano Chencho Corleone, una versione live di LA FAMA e quattro inediti: AISLAMIENTO, LA KILIÉ, LAX e CHIRI.

Avevamo già parlato dello strabordante processo creativo sotteso a questo disco già all’epoca dell’uscita, ma c’è ancora una bella notizia per gli amanti della Motomami per antonomasia: internet, infatti, contiene ancora una scatola dei ricordi piena di materiale Behind The Scenes del disco, che sembrerebbe essere nota solo a circa 400mila dei 22 milioni di persone che seguono l’account IG ufficiale di Rosalía. Questa scatola si chiama @holamotomami, ed è un account IG personale che la cantante ha tenuto privato fino a Natale dello scorso anno, per renderlo pubblico a pochi mesi dall’uscita del disco.

A differenza dell’account ufficiale @rosalia.vt, su @holamotomami Rosalía posta in prima persona immagini e racconti delle sue giornate, dei suoi viaggi e della sua felicissima relazione con Rauw Alejandro. Proprio questa connotazione onesta e intimista rende il canale una fonte preziosissima di informazioni su tutte le fasi, le stasi e le crisi che hanno portato alla venuta al mondo di MOTOMAMI.

Il 27 gennaio 2021 Rosalía pubblicava su @holamotomami il primo post: il dipinto Arroz con Pollo di Jean-Michel Basquiat. Sarà un caso che nella ricetta giapponese il Chicken Teriyaki vada spesso servito accompagnato con del riso? Forse no, visto che scrollare questo account è un continuo scorgere indizi sugli artisti, i piatti e gli immaginari che hanno ispirato la nascita di ogni singolo pezzo del disco.

Tra le tante foto che documentano il percorso creativo di Rosalía verso MOTOMAMI, una linea interessante è costituita da una serie di screenshot di Spotify e di copertine di dischi che, se recuperati, restituiscono un quadro perfetto dei riferimenti sonori a cui hanno attinto lei e il suo team di producer (tra cui Michael Uzowuru che tra i tanti ha lavorato per SZA, Frank Ocean e Beyoncé, e che in @holamotomami compare in tantissime foto e clip video in studio). Il post del 15 aprile, ad esempio, cita Archangel di Burial, che a posteriori sappiamo essere la fonte del sample campionato in CANDY. Tra le tracce più preziose da recuperare ci sono il romanticismo bolero di Mi Ultimo Fracaso di Los Tecolines, la vibe alternative rock di Hollywood Dream Trip dei Syrinx e il disco Bachata Rosa del maestro del mamborengue Juan Luis Guerra, quest’ultimo non solo per la musica ma soprattutto per la prima traccia, che il caso vuole si intitoli Rosalía, e per il font di copertina, che per qualche ragione sembra richiamare le curve fiammanti del logo di MOTOMAMI.

Su @holamotomami Rosalía sembra non temere gli occhi di nessuno e racconta anche diversi momenti di pesante mental breakdown che spesso noi fan dimentichiamo possano rientrare nel normale flusso creativo di ogni artista, anche per un prodotto esplosivo e fiammante quale MOTOMAMI. Scrollando fino alla metà del 2021, infatti, si vedono diverse foto in cui Rosalía si riprende piangendo: “ho bisogno di tornare a casa, magari potessi finire questo disco e tornare a casa, sono quasi due anni che non vedo la mia famiglia e non torno a casa mia, non ne posso più”, scrive in un post del 15 marzo 2021. E qualche ora dopo “aprile aprile aprile”, in riferimento alla data di consegna dei master inizialmente prevista proprio per il 15 aprile. I post successivi però raccontano uno slittamento di questa data: “sono troppo stanca, tutti i giorni 15 ore in studio” continua ad aprile 2021; “3 anni per finire questo disco” dice in lacrime a metà maggio.

Insomma, con @holamotomami Rosalía ha socchiuso la porta della sua vita quotidiana e ci ha permesso di curiosarci dentro per meglio capire il suo viaggio lungo, difficile, ma sempre energico e propulsivo. Più volte l’artista ha dichiarato la sua intenzione di trasmettere onestà, intimità e trasparenza con MOTOMAMI. Una frase scritta su un foglio di appunti in un post del marzo 2021 ci riconferma che un account così personale, un disco come MOTOMAMI e il processo creativo che ha portato alla sua nascita, per Rosalía hanno uno e un solo obiettivo: la “HUMANIZACION DE LA DIVA”.