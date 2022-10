Kendrick Lamar ha annunciato una riedizione speciale di good kid m.A.A.d city

Il 22 ottobre good kid m.A.A.d city, il secondo album in studio di Kendrick Lamar, compirà 10 anni.

Per l’occasione uscirà una riedizione speciale del disco con un nuovo artwork di copertina in cui il minivan della prima edizione deluxe si staglia su un background total black.

Le copie fisiche dell’edizione anniversario saranno disponibili a partire dal 21 ottobre in formato CD, cassetta grigio opaco e doppio vinile, sia con la cover classica che in quella alternativa.

Quanto alla tracklist non sono state rivelate variazioni, per cui pare che la nuova edizione non contenga materiale inedito o bonus track.

Pre-order qui