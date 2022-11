Una data del tour di Steve Lacy in diretta su Amazon Prime

L’ascesa di Steve Lacy è inarrestabile. “Bad Habit” è ormai una hit, ha guadagnato il primo posto in Billboard Hot 100 ed è ancora oggi in alto in quella classifica. Nel weekend, altro importante traguardo, con il debutto al Saturday Night Live dove Steve Lacy ha suonato sia “Bad Habit” che “Helmet”.

Tutto questo mentre il suo tour in giro per il mondo continua.

Dal momento che per ora di vederlo in Italia non se ne parla, l’unica consolazione possibile è guardare uno dei suoi show da casa: l’ultima data, prevista per l’11 novembre al Greek Theatre di Los Angeles, sarà infatti trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, oltre che sull’App di Amazon Music e sul canale Twitch di Amazon Music.

Il set sarà aperto da Fousheé che ha co-scritto sia “Bad Habit” che “Sunshine”, traccia in cui c’è anche il suo contributo vocale.