5 momenti indimenticabili dal C2C 2022

Ci siamo risvegliati da poche ore da quel sogno incredibile che è stato il C2C 2022. Quattro giorni no stop di puro futurismo, concretizzatosi come in ogni edizione grazie a una selezione queer, fluida e avanguardista di artistə italianə e internazionali che coprono un ampio spettro sonoro tra avant-pop ed elettronica.

“20 Years Of” è stato il claim di questa edizione, che come raccontavamo la settimana scorsa, è stata dedicata al compimento della cifra tonda da parte di quello che una volta per esteso chiamavamo Club To Club. E noi eravamo lì a festeggiare insieme a loro, ma è stato così intenso e stimolante che ripercorrere tutto per filo e per segno ci farebbe scendere più di una lacrimuccia.

Avremmo la pelle d’oca nel ripercorrere il set degli Autechre, che hanno inaugurato lo Stone Island Sound Stage con un set interstellare suonato completamente al buio.

Avremmo la voce rotta nel parlare di Jamie XX e Romy che, con due set uguali e opposti, hanno fatto saltare in aria il main stage del Lingotto.

Avremmo il cuore a mille a pensare al set di Makaya McCraven e all’energia di uno dei pochi set strumentali dell’intero calendario.

Insomma, per tutte queste ragioni, nell’attesa della prossima edizione, per raccontare la magia di C2C 2022 abbiamo fatto una selezione di 5 momenti indimenticabili che hanno segnato l’esplosivo ventesimo compleanno di uno dei festival più amati della scena europea.

