5 brani per conoscere Thoé

Uscito lo scorso venerdì, “Futurama” è il singolo di presentazione di Thoé, il primo che anticipa il suo esordio in lingua italiana per Island Records / Universal Music Italia.

Il brano, prodotto da FAFFA e arrangiato da MARVELY, racconta il percorso di accettazione di chi a fatica riesce ad amarsi e ad accogliersi per quel che è. Accompagnato anche da un video che vagamente ricorda l’estetica aliena di Yves Tumor, il singolo abbraccia invece il morbido mondo del nuovo RnB italiano.

In attesa di ascoltare il suo primo album, conosciamo meglio Thoé attraverso i suoi 5 brani preferiti.

1. Black is the color of my true love’s hair – Nina Simone

Questa canzone resa famose dalla pietra miliare Nina Simone è per me molto importante perché mi ha dato l’opportunità di ritrovare e riscoprire il valore della mia pelle, delle mie caratteristiche.

“Black is the color of my true love’s hair” non solo è una canzone che ti avvolge con l’incredibile forza della voce vellutata di Nina ma ogni giorno mi ricorda di quanto sono fortunato a essere quello che sono.

2. Brahma’s Song -Willow Smith ft Jahnavi Harrison

Questa canzone di Willow Smith in collaborazione con Jahnavi è una canzone simbolica ed importante per me in quanto credo che la musica sia prettamente collegata all’anima e dunque al mondo spirituale.

Quale migliore esempio dunque se non questo?

3. Beautiful Rain -The Cavemen

Questa canzone mi riconnette alle mie radici, alla terra che ha dato natali a mia madre. Pulsa nel mio sangue e risveglia lo spirito dei miei antenati che spero di rendere fieri giorno dopo giorno.

4. Signs – Beyoncé feat. Missy Elliot

Beyoncé è una delle icone che imitavo da piccolo ed ho sempre ammirato e stimato.

In particolare ho selezionato questa canzone perché co-scritta con Missy Elliot.

Tralasciando il fatto che credo e supporto l’influenza di più mani in un progetto, credo tanto nella connessione tra R&B e Hip Hop in quanto si sono tanto influenzati positivamente nel decorrere degli anni e questa è una canzone che mi ha accompagnato molto nel mio percorso sia come cantante che come ballerino.

5. Senza un perché – Nada

Questa canzone della grande Nada è una canzone che porto nel cuore perché con la sua leggerezza esprime per me un po’ l’essenza della vita e il “compito” della musica (esprimere un contenuto importante a volte con un po’ di leggerezza).

La nostra anima cerca amore e conferme ma la vita va avanti come un flusso a volte procurandoci anche dolori.

La vita non ti aspetta e non porta con se alcuna motivazione o perché.