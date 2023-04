Le parole di Generic Animal

Rosso di rabbia, rosso d’amore, d’imbarazzo. Rosso di calore, rosso febbrile, rosso di chi non ha più angoli liberi per stipare le cose continua ad accumulare dentro.

Rosso di un mondo che sta per implodere.

Questo è il colore del nuovo EP di Generic Animal uscito il 30 marzo per La Tempesta Dischi: 4 brani inediti tra acustico ed elettrico scritti da Luca e prodotti con l’aiuto di Fight Pausa e Marco Giudici (+ Yakamoto Kotzuga in “Fine”).

Ascolta “Mondo Rosso” mentre più giù leggi le keywords per entrarci meglio dentro.

/ac·cor·da·tù·ra/

Ho imparato a suonare la chitarra scordandola.

Si chiamano accordature aperte, come quelle delle band che volevo imitare da ragazzino, quelle del blues o del country.

Tante band le usano per fare generi più intricati ed ibridi.

La mia accordatura è tornata ad essere sempre più standard ma crescendo, ogni tot mi piace cazzeggiare e scordare la chitarra senza pensare al senso metrico degli accordi, solo quello armonico. L’ho fatto in particolare nell’ultimo ep.

Forse alla fine ho smesso di imitare le mie band preferite? Forse sono diventato la mia band preferita? Non lo direi mai.

Mi piace suonare e scordarmi.

/di·no·sàu·ro/

L’immagine di un dinosauro mi ha sempre fatto venire voglia di disegnare, scrivere una canzone, non farmi sentire in colpa del volermi sentire ancora un po’ piccolo.

Tutti quanti amano i dinosauri, almeno in un periodo della loro vita.

/cap·pel·lì·no/

È dal 2014 che indosso praticamente il cappello quasi tutti i giorni.

Pelato dichiarato dal 2016.

Ho dei cappellini distrutti di cui non riesco a liberarmi, puntualmente appena ne compro uno nuovo, comunque finisco per indossare il più vecchio che ho.

Penso di averne tipo 7. Il mio preferito è quello viola e giallo. Ma il cane di mia madre mi ha mangiato la visiera 1 giorno dopo averlo comprato, quindi ora è praticamente un brandello.

Li lavo frequentemente.

Ho comprato il mio primo cappellino a Londra, dopo aver conosciuto Mark Hoppus in un negozio di fumetti.

/là·go/

Il lago è un posto per turisti o per per persone turbate.

Io forse sono entrambi.

I migliori momenti che ho passato negli ultimi anni li ho passati al lago. In particolare a Gittana, con gli amici e la morosa.