Hip Hop starter pack: 5 dischi fondamentali

Ci vogliamo del male? Forse. Ma se un amicə ti chiedesse “dimmi cinque dischi che secondo te devo ascoltare per forza per cominciare ad appassionarmi a *inserisci un genere musicale*” noi vorremmo che esistesse sempre una guida DLSO che tu possa consultare prima di rispondere: “I GOT YOU”.

Definire gli ascolti fondamentali per gettare le basi di un qualsiasi genere musicale è praticamente impossibile: ci sarà sempre qualcosa di imprescindibile, di irrinunciabile, che però stai tenendo fuori a causa dei limiti numerici. Per farci un po’ del male abbiamo voluto cominciare questa nostra guida galattica proprio dall’Hip Hop Old School, che di sfumature e sfaccettature ne ha infinite: dal Conscious al Gangsta Rap, passando per i Backpackers e volando al Jazz Hop, dallo Spoken Word verso la New Era, tutte guide che ci ripromettiamo assolutamente di stilare per voi se ci darete fiducia.

Visto che una shortlist è sicuramente troppo poco, intanto ti lasciamo una playlist di 50 Best Hip Hop Classics targata DLSO, che puoi spulciare e scorrere con calma per gustare gemme conosciute e sconosciute di questo genere incredibile e incredibilmente articolato che tanto amiamo.

Dopo di che, senza indugiare oltre, proviamo a imbarcarci in questa folle avventura con una primissima guida generica, una shortlist di 5 album Hip Hop che secondo noi di DLSO non possono assolutamente mancare nelle librerie di starters né di veterans di questo genere. Let’s go!