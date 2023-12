Gli album ok secondo okgiorgio

okgiorgio ha messo fuori un EP molto ok.

Con 5 tracce labirintiche che si perdono tra sample vocali, chitarre sballate e synth scintillanti, il musicista e producer bergamasco arriva sul finire del 2023 con uno dei progetti più convincenti e ben confezionati di quest’anno.

Lo mettiamo qui sotto per offrirti la musica migliore su cui sfrenarti in questi giorni di festa. Prima, però, leggi quali sono gli album preferiti di Giorgio, in una classifica di gradimento che va da ok a okokokokok.

ok: Ryuichi sakamoto – playing the piano 12122020



È il disco che ho ascoltato di più quest’anno, è abbastanza ipnotico e ringrazio il mio amico Daniele per avermi fatto scoprire il brano “andata”.

okok: Burial – untrue



Non mi ritengo un cultore della musica elettronica e infatti questo disco l’ho scoperto solo quattro anni fa, al primo ascolto capisci però tutto ciò che è successo nei 10 anni successivi all’uscita. Masterpiece.

okokok: Radiohead – ok computer



Lo metto un po’ per il meme e un po’ perché ovviamente ovviamente è un capolavoro di sperimentazione. Non ha senso parlarne in poche righe.

okokokok: Lucio Battisti – emozioni



Questo disco lo metto tra i miei preferiti sia per i brividi che mi trasmette ogni volta, sia perché è l’esempio più lampante di come l’italiano possa essere una lingua super musicale senza cercare di essere esterofili cercando l’inglesismo per suonare bene. Grazie Lucio tvb

okokokokok: Bon Iver – 22, a million



La sensazione che mi ha lasciato questo disco- la prima volta che l’ho ascoltato- di essere il disco più bello che io abbia mai sentito, è rimasta negli anni. L’ho consumato, forse anche troppo.