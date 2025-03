5 brani per conoscere Yaraki

Dopo il primo EP “Piazza Samba”, l’artista italo-brasiliana Yaraki è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Malattia” che denuncia il mondo e il modo malsano in cui viviamo: la televisione, il full time, la moda, il pregiudizio sono alcuni dei punti attraverso i quali passa il labirinto di malessere della nostra società.

Yaraki lo attraversa a passo serrato, tenendo in mano un filo di speranza che la conduce alla via d’uscita. Da queste premesse si snoda la produzione del brano che, anziché impantanarsi nello stallo della frustrazione, luccica del bagliore della speranza attraverso un sound vibrante e vigoroso.

Curiosi di scoprire le sua influenze, abbiamo chiesto a Yaraki di raccontarci quali sono i brani che ispirano la sua musica.

Coi Leray – “Do Better”



Questo brano rappresenta perfettamente il mio stato d’animo in questo momento. Da sempre mi dà la carica nei momenti di down. Mi rivedo completamente in questo passaggio: “devo assicurarmi di fare il meglio e che la mia prossima mossa sia migliore”. Ero una giocatrice di rugby e questa frase riprende il mio spirito di squadra: è un parallelismo con la vita, che in fondo è una grande partita in cui bisogna sempre dare il massimo e migliorarsi.

Frah Quintale, Coez – “Aspettative”



Uno dei miei pezzi italiani preferiti del 2023. Ci sono molto affezionata perché ho sempre avuto delle aspettative, e questo brano riesce a descrivere perfettamente quel sentimento, quel peso che sentivo già ai tempi della scuola, quando giocavo a rugby. Un peso che porto con me ancora oggi, facendo musica. Le aspettative esistono, non si può fingere che non sia così. Eppure, c’è qualcosa di così dolce in questa canzone che riesce a rendere quel peso leggero, quasi impercettibile, grazie alla voce di questi artisti e al suono.

French Montana feat. Swae Lee – “Unforgettable”



Metto spesso questa canzone perché è perfetta in qualsiasi situazione: che io sia a casa da sola, con gli amici o in macchina mentre viaggio. Ha quella magia che la fa essere sempre al posto giusto, ovunque io mi trovi.

Sofiane – “Tout l’monde s’en fout”



Sofiane è uno dei miei rapper francesi preferiti. L’ho scoperto con questo brano in un periodo in cui ascoltavo moltissima musica francese. Unisce afro e rap, due generi che col tempo sono diventati le mie vere passioni, lo stile che più mi rappresenta. Di “Tout l’monde s’en fout” mi piace proprio che il ritornello non sia cantato, ma lasci spazio solo alla produzione: è una canzone che esce dagli schemi classici, eppure riesce a comunicare tutto.

Tierra Whack – “Cable Guy”



Tierra Whack è una delle mie più grandi ispirazioni, sia per la sua estetica sia per la sua musica. Quando ho scoperto l’EP che contiene questo brano, ne sono rimasta scioccata: erano tutti pezzi brevissimi, ma incredibilmente completi. Sembrava rappresentare un altro tipo di donna rispetto a quello che viene proposto di solito in relazione a lei, sia a livello musicale sia per quanto riguarda il messaggio e l’estetica. In quel periodo, tornando dal liceo, mi sentivo spesso fuori luogo, ma lei mi ha fatto capire che sì, siamo diverse, e va bene così.