La playlist dei Kokoroko per prepararti al live a Milano

Edizione numero dieci per JAZZ MI che festeggia questo compleanno importante dal 23 ottobre al 9 novembre con un cartellone croccante in cui leggiamo i nomi di Flying Lotus, C’Mon Tigre, Durand Bernarr, Bilal, Shabaka e i Kokoroko.

Proprio questi ultimi si esibiranno stasera all’Alcatraz portando la loro miscela esplosiva di jazz, funky, soul e afrobeat e facendoci ascoltare il loro ultimo disco “Tuff Times Never Last” uscito quest’anno.

Per prepararci al live di stasera i Kokoroko hanno confezionato una playlist esclusiva a settare le giuste vibes.

