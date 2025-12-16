I 25 migliori album del 2025

25 dischi per il 2025. Quali sono i dischi che hanno segnato gli ultimi 12 mesi?

Riassumere un anno intero, che sono una cinquantina di new music friday, non è cosa facile ma eccoci qui a raccogliere gli album che più ci hanno impressionato in questo 2025 che volge al termine.

Ne avremo lasciato fuori qualcuno? Sicuramente, e per forza di cose. Altrimenti avremmo chiamato questa lista TUTTI I MIGLIORI DISCHI DEL 2025. E invece la vita è fatta di scelte. E qui abbiamo scelto di fermarci a 25 dischi.

Li trovi nelle prossime pagine.