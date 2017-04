Tutto quello che devi sapere sul nuovo album dei Gorillaz, Humanz

Gorillaz: l’attesa è finalmente finita e l’annuncio di ieri si è rivelato veritiero, anzi, di più.

Il 28 aprile ci aspetta un nuovo disco della band dal nome Humanz. Tra gli artisti coinvolti –leggi featuring– ci sono Vince Staples, Danny Brown, D.R.A.M., Pusha T, De La Soul, Popcaan mentre il lavoro consta di 14 brani, ma ci sarà anche una versione con doppio CD che ne conterrà 19 –e i featuring in questo caso comprendono anche artisti del calibro di Kilo Kish e Kali Uchis.

Oltre ai dettagli, i Gorillaz hanno condiviso anche un mini film di 6 minuti diretto da Jamie Hewlet che include Saturnz Barz, la traccia con Popcaan e snippet dei brani Ascension, Andromeda e We Got The Power.

Non contenti, hanno poi pubblicato i video per ciascuna di queste tracce e un video a 360°.

“We Got The Power” featuring Jehnny Beth

“Ascension” featuring Vince Staples

“Andromeda” featuring D.R.A.M.

“Saturnz Barz” featuring Popcaan (360 version)

La tracklist di Humanz il nuovo album dei Gorillaz

1. “Ascension” f. Vince Staples

2. “Strobelite” f. Peven Everett

3. “Saturnz Barz” f. Popcaan

4. “Momentz” f. De La Soul

5. “Submission” f. Danny Brown & Kelela

6. “Charger” f. Grace Jones

7. “Andromeda” f. D.R.A.M.

8. “Busted and Blue”

9. “Carnival” f. Anthony Hamilton

10. “Let Me Out” f. Mavis Staples and Pusha T

11. “Sex Murder Party” f. Jamie Principle and Zebra Katz

12. “She’s My Collar” f. Kali Uchis

13. “Hallelujah Money” f. Benjamin Clementine

14. “We Got The Power f. Jehnny Beth